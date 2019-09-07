ظريف يهاجم بومبيو على “تويتر”

2019/09/07 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تساؤلات إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ردا على تغريدة تحدث فيها الأخير عن “الدول المتحضرة”.وكتب ظريف في حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت: “هل تعلم ما هو معنى المتحضر يا بومبيو؟ هل يعني ذلك إرسال الطائرات المسيرة فوق حفلات الزفاف لقتل الأبرياء؟ أو القرصنة البحرية […]

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