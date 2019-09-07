إصابة 4 مدنيين بإنفجار عبوتين ناسفتين في الطالبية ببغداد

2019/09/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين

بإنفجار عبوتين ناسفتين في الطالبية.

وقال المصدر في تصريح له، إن “اربعة اشخاص اصيبوا

بإنفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب في منطقة الطالبية ببغداد”.

ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى عن الحادث.





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