2019/09/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كردستان توضح حقيقة وجود آلاف المعتقلين من سكان كركوك في سجون الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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