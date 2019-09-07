2019/09/07 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب بغداد.وقال المصدر ، إن “عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة بغداد، انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح”.وأضاف أن “القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشرطة الرابعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشرطة الرابعة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشرطة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).