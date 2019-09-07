بتعاون سفارة امريكا في العراق .. الاعلان عن مشرع الارشيف القومي الكوردي رقميا

2019/09/07 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن معهد التراث الكوردي، اليوم السبت، عن مشروعه لجعل الارشيف الكوردي رقميا.

وجاء في مؤتمر صحفي ان المعهد يقوم في هذا المشروع الذي يعد احدث مشاريعه بالتعاون مع السفارة الامريكية في العراق بجعل الارشيف القومي الكوردي رقميا (ديجيتال).

وتقوم السفارة الامريكية بتخصيص 150 الف دولار لهذا المشروع الذي قد يستغرق اكثر اربع سنوات للانتهاء منه.

وتمت الاشارة خلال المؤتمر الصحفي الى اهمية هذا المشروع الذي سيكون عاملا مهما للمحافظة على تاريخ الشعب الكوردي للحاضر وللأجيال القادمة وتسهيلا لقيام الكتاب والباحثين بكتابة البحوث العلمية حول القومية الكوردية.

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