2019/09/07 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w_cu-HzWlyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربعة آلاف مصاب وعشرات الوفيات منذ بداية العام بسبب تهالك الطرق في ذي قار - تقرير هاني الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اربعة آلاف مصاب وعشرات الوفيات منذ بداية العام بسبب تهالك الطرق في ذي قار - تقرير هاني الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).