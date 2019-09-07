2019/09/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رزان_إبراهيم على مدار سنوات كان المطلوب من المرأة أن تصمت، فالرجل ملك القوة في التاريخ والأدب، وقد أثار احتمال ظهور ناقدات على الساحة الثقافية قدراً من القلق لديه، بل تراه قد توجّس خيفة من امرأة تتولى سلطة في جمهورية النقد العظمى، تتشجع من بعدها فتمارس ملكاتها النقدية على الأدباء الرجال، ومن ثم تفرض سطوتها في العالم الكبير خارج نطاق الكتابة، لذلك فإن الحديث عن الفكر النسوي لا بد من معالجته ضمن سياق عربي طويل ع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رزان إبراهيم - نقد كاشف للتسلط الذكوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رزان إبراهيم - نقد كاشف للتسلط الذكوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).