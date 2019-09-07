حكومة اقليم كردستان تنفي وجود نحو خمسة آلاف معتقل من سكان كركوك في سجون اربيل والسليمانية

2019/09/07 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان وجود نحو خمسة آلاف معتقل من سكان كركوك في سجون ابيل والسليمانية .وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت , تداولت وسائل إعلام عربية ومحلية، مؤخراً، تقارير تفتقد إلى الموضوعية والدقة والمهنية، زعمت فيها وجود نحو “خمسة آلاف” معتقل من سكان كركوك يقبعون في سجون باربيل والسليمانية “.[…]

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