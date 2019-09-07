2019/09/07 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I4Zgx9JSO6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN / تقديم هيبت عادل /المهلهل حميد / يوم2019/9/7) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN / تقديم هيبت عادل /المهلهل حميد / يوم2019/9/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).