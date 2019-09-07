أردوغان يهدد الاوربيين باللاجئين.. ادفعوا بالتي هي أحسن!

2019/09/07 | 21:44

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جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديده للاتحاد الأوروبي بفتح أبواب بلاده أمام اللاجئين إلى أوروبا في حال عدم تقديمها الدعم الضروري لأنقرة

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