تصفيات يورو 2020..

2019/09/07 | 21:44

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يتقدم المنتخب الإنجليزي بثبات نحو نهائي كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بفوزه على نظيره البلغاري 4-صفر ، ضمن منافسات المجموعة الأولى بإستاد

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