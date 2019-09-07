اعتقالات واسعة بالسعودية وتعذيب يطال فلسطينيين

2019/09/07 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

فيما تدعي السعودية أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، يتعرض الفلسطينيون المقيمون

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