التشيك تسقط امام كوسوفو في تصفيات امم اوروبا

2019/09/07 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة واصل منتخب كوسوفو مغامرته الرائعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وتغلب اليوم السبت، على ضيفه التشيكي (2-1)، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.وبادر التشيكيون لافتتاح باب التسجيل، عن طريق المهاجم باتريك شيك، في الدقيقة 16، لكن أصحاب الأرض ردوا بعدها بهدفين، من توقيع فيدات موريكي، وميرجيم فويفودا، في […]

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