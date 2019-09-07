لبى نداء المرجعية .. فواسى القاسم بن الامام الحسن بالشهادة (صور)

2019/09/07 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكمل العشرين عاماً، لبى نداء المرجعية، واستشهد دفاعاً عن المقدسات في سامراء، ليزف شهيداً في التاسع عشر من شهر رمضان 1439 هـ، انه الشهيد مرتضى شهيد سلمان الميالي.يقول احد اقرباء الشهيد في حديث لوكالة نون الخبرية، انهم اليوم اقاموا مراسم حنّة الشهيد في منطقة ما بين الحرمين الشريفين تيمناً بذكرى استشهاد القاسم بن الامام الحسن (عليهما السلام).

ويضيف لمراسلنا، انهم كانوا بصدد البدء بترتيبات الزواج للشهيد الميالي، الا انه استشهد قبل ذلك في تموز 2018 خلال الدفاع عن مرقد الامامين العسكريين (ع) في سامراء.

كرار الاسدي - كربلاء

تصوير: عمار الخالدي

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