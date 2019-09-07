2019/09/07 | 21:52

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العتبة الحسينية تعلن افتتاح شارع وبعض المساحات لتسهيل مرور عزاء ركضة طويريج المليونية

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، افتتاح شارع القبلة

بجانبيه واضافة بعض المساحات لمرور عزاء ركضة طويريج بانسيابية.وقال معاون رئيس قسم المشاريع في العتبة فلاح هادي في تصريح صحفي، انه

“تم انجاز شارع قبلة الامام الحسين (ع) بعد اشهر من اغلاقه جزئيا

لتداخله مع اعمال مشروع صحن العقيلة زينب وسيفتتح يوم التاسع من

المحرم لمرور عزاء ركضة طويريج”.وأضاف هادي انه “تم تهيئة أبواب القبلة والرجاء واعيد افتتاحها وسطح

سرداب القبلة الكبير ليكون دخول عزاء الركضة من خلالها لتقليل الزخم

في هذا العزاء المليوني”.وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول

العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لاحياء مراسيم استشهاد

الامام الحسين عليه السلام.

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