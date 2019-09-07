2019/09/07 | 21:52

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كين يقود إنجلترا لسحق بلغاريا في تصفيات "يورو 2020"

السبت

07

أيلول

2019 :

09:24 pm

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استمر تقدم إنجلترا الهادئ نحو نهائيات بطولة أوروبا 2020 بعدما أحرز

القائد هاري كين ثلاثة أهداف في الفوز 4-صفر على بلغاريا في المجموعة

الأولى في التصفيات باستاد ويمبلي، اليوم السبت.وافتتح كين التسجيل بعد 24 دقيقة ونفذ ركلتي جزاء بنجاح في الشوط

الثاني كما صنع هدفًا لرحيم سترلينغ.وأحرز فريق المدرب غاريث ساوثغيت 14 هدفًا في أول ثلاث مباريات في

المجموعة الأولى ويتصدر الترتيب بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على

كوسوفو التي تغلبت 2-1 على التشيك في وقت سابق من اليوم السبت.وتستضيف إنجلترا منافستها كوسوفو لأول مرة يوم الثلاثاء إذ سيقترب بها

الفوز من ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة التي تختتم على أرضها.ولم تقدم إنجلترا أداء مثاليًا وحصلت بلغاريا على ثلاث فرص جيدة عندما

كانت النتيجة التعادل بدون أهداف لكن صاحبة الأرض أثبتت أنها أقوى من

الفريق الضيف الذي يتذيل الترتيب بنقطتين من خمس مباريات.وهذه هي الثلاثية الثانية لكين مع إنجلترا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في

مرمى بنما في كأس العالم في العام الماضي ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا في

40 مباراة من بينهم ثمانية أهداف من ركلات جزاء.

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