2019/09/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي الإعلام جنوبي بغداد، انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة”.وأضاف أن “القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصابان بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الاعلام جنوبي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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