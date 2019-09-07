2019/09/07 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى
عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف
مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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