2019/09/07 | 21:55

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عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى

عاجل | مصادر أمنية عراقية: انفجارات بعبوات ناسفة تستهدف

مناطق في العاصمة #بغداد تسفر عن عدد من الجرحى

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