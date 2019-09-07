الحشد الشعبي يحرر طفلا مختطفا لدى داعش في نينوى

2019/09/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات نينوى الحشد الشعبي، السبت، عن تحرير طفل مختطف لدى تنظيم داعش الاجرامي، فيما اكدت تسليمه بعد التأكد من هويته الى ذويه.وذكرت قيادة العمليات في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “الحشد الشعبي في نينوى تمكن من العثور على طفل من ضحايا داعش تم اختطافه إبان سيطرة التنظيم على المحافظة”، مبينا ان “معلومات

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