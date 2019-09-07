2019/09/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة أربعة مدنيين بإنفجار عبوتين ناسفتين في الطالبية.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن "اربعة اشخاص اصيبوا بإنفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب في منطقة الطالبية ببغداد".ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى عن الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ٤ مدنيين بانفجار عبوتين في منطقة الطالبية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ٤ مدنيين بانفجار عبوتين في منطقة الطالبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).