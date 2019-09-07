عبد المهدي يبحث مع سفراء ثلاث دول تخفيض التصعيد في المنطقة

2019/09/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم السبت ، سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد.

وجرى خلال اللقاء وبسحب بيان مكتب عبد المهدي الاعلامي ان الاخير "بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات الاوربية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، الى جانب استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب، اضافة الى التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة".واضاف أن اللقاء "بحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الملف النووي والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر ".





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