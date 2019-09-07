الحشد الشعبي يستطلع قاطع شمال بغداد بعد تكليفه من عبد المهدي بتأمينه

2019/09/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد باشرت قوات الحشد الشعبي، السبت، باستطلاع قاطع شمال بغداد لغرض اعادة الانتشار في هذه المناطق وتحديد مواقع المسؤولية للقطعات بعد تكليفها من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتأمين شمال بغداد.وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي في تصريح لموقع “ الحشد الشعبي”، وتابعته /المعلومة/، […]

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