بالوثيقة... وفاة 64 شخصاً من أصل 127 مصاباً بالأمراض السرطانية في احدى شركات البصرة

2019/09/07 | 21:59

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بغداد اليوم _ البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، اليوم السبت، عن وفاة 64 منتسبا في الشركة العامة...





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