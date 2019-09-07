2019/09/07 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، أن الحشد الشعبي نجح في تأمين مدن حوض حمرين شمال شرق المحافظة ودرء مخاطر الإرهاب عنها.وقال الحسيني في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “الحشد الشعبي طبق ستراتيجية امنية جديدة لحماية مدن حوض حمرين(64كم شمال شرق بعقوبة) اطلق عليها الاحزمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية ديالى:الحشد الشعبي نجح بدرء خطر الإرهاب عن حوض حمرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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