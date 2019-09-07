2019/09/07 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل أحمد جابر وهو أكبر عراقي وعربي يحصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد عن عمر 83 عاماً.وذكر مصدر مقرب منه، أن جابر “قدم أطروحة أثارت جدلا كعمره وكانت عن الأنساب إذ أثبت فيها خطأ علم الأنساب وما يتعلق به وأن الناس كلهم من آدم ولا يمكن لأي شخص تتبع الأنساب ً وهو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكبر عراقي وعربي يحصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد عن عمر يناهز83عاماً النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر عراقي وعربي يحصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد عن عمر يناهز83عاماً) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر عراقي وعربي يحصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد عن عمر يناهز83عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).