2019/09/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الطاقة الذرية تصدر بيانا بشأن زيارة مفتشيها إلى إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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