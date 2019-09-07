القبض على 3 اشخاص لمحاولتهم خطف طفل في ذي قار

2019/09/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار،السبت،عن القاء القبض على ثلاثة متهمين لمحاولتهم خطف فتى في سوق الشيوخ خلال دقائق من الحادث.وقالت المديرية في بيان تلقته/ميديا نيوز/،ان”مفارز ودوريات شرطة ذي قار تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين يستلقون سيارة صالون اثر محاولتهم خطف فتى وضربه بالة حادة،مشيرة الى ان”عملية الملاحقة استمرت لمدة(20)دقيقة.واضافت ،انه”تم […]

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