الفتح يعتزم فتح ثلاث ملفات مهمة بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي

2019/09/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي،السبت،انه بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي النيابي سيطرح التحالف ثلاثة ملفات رئيسية لمناقشتها خلال الايام المقبلة.وقالت الحامدي في تصريح تابعته /ميديا نيوز /ان “مجلس النواب يستعد لانجاز جميع القوانين التي تمت قراءتها مرة او مرتين وبحسب اللجان النيابية والحاجة اليها سياسيا، مشيرة الى أن” ابرز الملفات […]

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