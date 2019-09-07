وزير الدفاع يعقد اجتماعا امنيا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لزيارة عاشوراء

2019/09/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة ) / علي النصر الله/ … عقد وزير الدفاع نجاح الشمري ، اليوم السبت ، اجتماعا امنيا في مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء لمناقشة الخطة الأمنية لزيارة عاشوراء الثلاثاء المقبل .

وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) “عقدنا أجتماعا امنيا في قيادة عمليات الفرات الأوسط بحضور قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي ورئيس اللجنة الأمنية العليا المحافظ نصيف الخطابي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني “.

وأضاف ناقشنا “خلال الاجتماع الاستعدادات الأمنية والخطط الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام “.

الى ذلك أصدرت لجنة إدارة الزيارات المليونية في محافظة كربلاء وبالتعاون مع قسم الاعلام والاتصال الحكومي توجيهات وتوصيات للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية .



ودعت فيها الى التصدي للاشاعات ومنع حدوثها حفاظا على امن وامان الزائرين ،كذلك عدم التجاوز على طريق الطوارئ المخصص للحالات الطارئة للقوات الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني ،إضافة الى عدم رمي النفايات والاطعمة في الطرقات والشوارع وفتحات المجاري ، وأكدت اللجنة ضرورة احترام أوقات الصلاة “.

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