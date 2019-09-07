بالصور.. عمليات نينوى للحشد الشعبي تكرم مجموعة من إعلاميي المحافظة

2019/09/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت عمليات نينوى للحشد الشعبي، السبت، مجموعة من إعلاميي المحافظة المشاركين بتغطية عمليات إرادة النصر.وذكر موفدنا، ان عمليات نينوى للحشد كرمت مجموعة من الاعلاميين في المحافظة تثمينا لمواقفهم البطولية في عمليات إرادة النصر بالإضافة الى عقد اجتماع موسع ودراسة المعوقات التي تواجه العمل الإعلامي.

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