إيران تحتجز زورقًا على متنه 12 فيليبينيًا في مضيق هرمز

2019/09/07 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت ايران اليوم السبت 12 فيليبينيا كانوا يستقلون “زورقا اجنبيا” احتجزه خفر السواحل في مضيق هرمز ويشتبه باستخدامه من جانب شبكة لتهريب الوقود، بحسب التلفزيون الرسمي الايراني.وقال القومندان حسين دهاقي قائد خفر السواحل في محافظة هرمزغان (جنوب) ان “هذا الزورق الاجنبي تم احتجازه في مضيق هرمز”.واوضح الضابط الايراني انه “تم توقيف 12 شخصا […]

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