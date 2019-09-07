2019/09/07 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين أنها قررت البدء بإضراب مفتوح في المدارس، اعتبارا من يوم غد الأحد، بعد فشل التوصل إلى تفاهمات في اجتماع عقد مع الحكومة.وقال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، داخل مجمع النقابات المهنية، إن المعلمين سيمتنعون عن الدخول للغرف الصفية بالمدارس لحين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين الأردنيين تؤكد بدء الإضراب المفتوح الأحد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة وكالة خطوة برس.

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