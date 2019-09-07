رشيد غويلب - مع تراجع مشاريع الاسلام السياسي في المنطقة / خسائر اردوغان تتوالى والمنشقون يخططون لتأسيس احزاب بديلة

2019/09/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أنهى فوز مرشح الحزب الجمهوري التركي العلماني المعارض اكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة مدينة إسطنبول في حزيران الفائت، حكم أحزاب الاسلام السياسي لاكبر مدن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، بعد ان حكموا المدينة 25 عاما.والآن بدأ عمدة المدينة الجديدة بفتح ملفات الفساد والكسب غير المشروع، المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان.وجاءت الخطوة الأولى......

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