جريس الهامس - رحبوا بغزاة الجنوب ليتحرروا من العبودية .. فوقعوا بعبودية أبشع - على جدار الثورة 229

2019/09/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس رحبوا بغزاة الجنوب ليتحرروامن الإستبداد فحصدوا عبودية أبشع حيث لم يسلم أهلها من بطش وإعتداءات قادة الغزو الجنوبي كما فعل خالد بن الوليد في قرى جنوب العراق العربية والسريانية التي إستقبلته بالترحاب : في عين تمر- والحيرة - وبلدة بانقيا السريانية التي أبادها رغم دخوله إليها سلما , ودفع أهلها الجزية له ..هذا ما جاء في كتاب( الخراج - للقاضي أبو يوسف - ص 157 ) وكتاب (المسالك والممالك - للبكري - ص 3......

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