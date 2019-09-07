2019/09/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. وفاة ٦٤ من أصل ١٢٧ مصاباً بالأمراض السرطانية في احدى شركات البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/07 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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