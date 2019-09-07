2019/09/07 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، حركة حماس “برد قاس”، بعدما استهدفت طائرة مسيرة عربة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة ألقت “ما تبدو أنها عبوة ناسفة”، تسببت في ضرر طفيف بمركبة عسكرية قرب الحدود.ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الجيش الإسرائيلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتانياهو يتوعد حماس “برد قاس” بعد هجوم بطائرة مسيرة وكالة خطوة برس.

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