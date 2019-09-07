2019/09/07 | 22:23

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وزير الدفاع من كربلاء: نتوقع مشاركة 17 مليون زائر في الاربعينية

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، الى محافظة كربلاء

المقدسة.وذكر بيان لمكتب الشمري الاعلامي الذي ، إن الاخير "عقد فور وصوله

للمحافظة، اجتماعا مع اللجنة الامنية وقائد عمليات الفرات الاوسط حول

استعدادات القوات الامنية لمراسم الزيارة الخاصة باليوم العاشر من

محرم الحرام".واضاف أنه "استمع لشرح مفصل من السيد محافظ كربلاء وقائد عمليات

الفرات الاوسط حول الاستعدادات للزيارة الاربيعينة التي متوقع عدد

زوارها لهذا العام اكثر من 17 مليون زائر واكد وزير الدفاع على ضرورة

تكاتف الجهات الامنية والادارية والخدمية لتحقيق الامن وخدمة الزوار

الكرامبعدها توجه السيد الوزير الى مرقد الامامين لزيارة الامام الحسين

واخيه العباس {عليهما السلام}، ثم التقى بممثل المرجعية في كربلاء

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تم مناقشة استعدادات القوات

الامنية للزيارتين ومناقشة بعض الامور الاخرى".

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