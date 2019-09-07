2019/09/07 | 22:23

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الملف البحري بين العراق والكويت على طاولة مجلس الأمن محور "أفق الحوار" بين العباسي والمشهداني

السبت

07

أيلول

2019 :

10:02 pm

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أكد عضو مجلس النواب السابق أحمد العباسي أن الإتفاقية بين العراق

والكويت رسمية وأيّ خلاف من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحله

مع ضرورة إتباع الطرق الدبلوماسية في المشكلات التي تحصل بشأن الحدود

البحرية ، وأضاف العباسي لدى إستضافته في برنامج "أفق الحوار" الذي

تبثه آفاق أن التجاوز على الحدود البحرية أمر غير مقبول ويفترض أن

يكون خط التقسيم منصفاً للطرفين مع أهمية أن يكون إستغلال المياه

والسدود وفق إتفاقيات مبرمة بالتوافق مع القانون الدولي على الرغم من

أن العراق يدفع لغاية الآن فاتورة النظام الصدامي المباد جراء غزوه

للكويت وحروبه العبثية ، وأشار إلى أن الكويت مارست ضغوطاً على العراق

وينبغي التنازل عن بعض المطالب غير المنصفة كما أن المفاوض الكويتي

تصرف بحكمة أما المفاوض العراقي فكان ضعيفاً فضلاً عن أن الإتفاق

العراقي الكويتي بشأن الملفات الإقتصادية لم يخلو من الفساد المالي

والإداري كما أن التفاوض والذكاء الكويتي سحب البساط من تحت العراق

وفرض عليه قيوداً وشروطاً كبيرة ، لافتاً النظر إلى أنه كان من

المفترض على المفاوض العراقي أن يمتلك الخبرة والمهارة في التعامل مع

الملفات الإقتصادية سيما أن الإتفاقية تضمت ترسيم الحدود البحرية وفق

قانون عام 1993 من دون علم الجانب العراقي علماً أن شكوى العراق لدى

مجلس الأمن لن تجدي نفعاً وفق القانون الدولي ، مبيناً أن الإعلام

الكويتي أسهم في إثارة الموضوع البحري مع العراق ودفع السياسيين إلى

التصريحات وأن ما حصل في الإتفاقية مع الكويت عام 2013 كان مقابلها

تنازلات من قبل بعض السياسيين وليس أمام العراق إلأ اللجوء إلى

التفاوض الدبلوماسي من قبل أشخاص مهنيين لحل المشكلة مع الكويت التي

عليها ألا تضيق الخناق مع العراق والتصرف بشكل عدواني كونه يمر بظروف

صعبة وتحديات كبيرة مع ضرورة مراعاة الكويت مبدأ حُسن الجوار مع

العراق من دون إثارة أزمات جديدة ومشكلات لا طائل منها .الأكاديمي والخبير الإقتصادي د.



عبد الرحمن المشهداني ولدى إستضافته

في البرنامج نفسه أشار إلى أن الكويت بدأت بعد العراق ببناء ميناء

مبارك ووصل إلى مراحله النهائية ويستقبل أكثر من مليون حاوية سنوياً

وأن المفاوض العراقي لم يكن لديه بعد نظر إزاء توقيع الإتفاقية مع

الجانب الكويتي ، وأضاف أن الإتفاقيات الإقتصادية مع الجانب الكويتي

كانت آثارها سلبية على العراق سيما أن ميناء الفاو الكبير تأخر إنجازه

بصورة كبيرة ولو أنجز لحسمت الصراعات والخلافات مع الكويت كما أن

تأخير إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير غير مبرر وكان من المفترض

الإسراع بإنجازه قبل إنشاء الكويت ميناء مبارك وعلى العراق تعميق

الممر النهري في الموانئ العراقية للإستفادة من رسو السفن والحصول على

مبالغ إزائها ، مبيناً أنه لا توجد أية مبررات للتنازل عن المنصات

البحرية في خور عبدالله وبإمكان الحكومة العراقية إعادة النظر بجميع

الإتفاقيات السابقة مع الكويت والتفاوض من منطق القوة كما أن تطوير

الموانئ العراقية بصورة ستراتيجية سيسهم في تشغيل عشرات الآلاف من

العراقيين العاطلين عن العمل ، لافتاً النظر إلى أنه من الآليات التي

يمكن للعراق القيام بها الإسراع بإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير سيما

أن الكويت ماضية في بناء الدعامات وإنشاء ميناء مبارك ما يسبب أزمات

للعراق وصعوبات إقتصادية فضلاً عن أن 70 إلى 80 في المئة من تجارة

العراق تتم عن طريق البصرة وعلى الحكومة البحث عن حلول سريعة.

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