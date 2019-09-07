ارتفاع حصيلة انفجارات بغداد

2019/09/07 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانفجرت عبوة ناسفة، السبت، بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد كانت موضوعة على جانب الطريق.

وقال مصدر أمني في لـ”كلكامش برس” أن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البلديات انفجرت، فيما أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة”،

وأضاف المصدر أن “حصيلة المصابين ارتفعت إلى ثلاثة”، مضيفا أن “عبوة أخرى انفجرت في منطقة باب الشيخ مخلفة 4 مصابين”.

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