شرطة ذي قار تعلن القبض على 3 متهمين حاولوا اختطاف فتى جنوبي المحافظة

2019/09/07 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

افادت شرطة ذي قار ، اليوم السبت ، بالقاء القبض بعد مطاردة

امنية على ثلاثة متهمين حاولوا اختطاف فتى في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية .

وقال بيان للشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان

” مفارز ودوريات الشرطة في سوق الشيوخ تمكنت خلال 20 دقيقة بعد ملاحقة امنية من القاء

القبض على ثلاثة متهمين يستقلون سيارة صالون حاولوا اختطاف فتى وضربه بالة حادة” .

وذكر البيان ان ” قاضي التحقيق اوقفهم استنادا لاحكام المادة

421 من قانون العقوبات العراقي”.

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