2019/09/07 | 22:26

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الحشد الشعبي ينشر قواته في كربلاء لهذا السبب

كربلاء

(كلمة): نشرت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، يوم السبت،

قطعاتها في مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة لتأمين زيارة العاشر

من محرم الحرام.

وقال سجاد الاسدي معاون قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي

لشؤون العمليات، في بيان، انه "بمشاركة الألوية (11_6_15_7) وكتيبة

المدفعية بالإضافة إلى الجهد الاستخباري للحشد والتنسيق المشترك مع

الأجهزة الأمنية تم الانتشار على مداخل ومخارج كربلاء لتأمين زيارة

العاشر من محرم الحرام"، مبينا ان "الحشد الشعبي قد اعد خطة أمنية

وخدمية متكاملة من اجل سلامة زائري مدينة كربلاء المقدسة".

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