الفايز يكشف عن توجه نيابي لاستضافة “عبد المهدي” في البرلمان

2019/09/07 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، السبت، ان هناك حراكا وتوجها نيابياً لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل البرلمان، نافياً في الوقت ذاته ان تكون هناك اي استقالة لرئيس الوزراء.وقال الفايز في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، “ليس بالضرورة ان يكون هناك تهديد وراء تغريدة السيد الصدر”، لافتا الى “عدم وجود […]

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