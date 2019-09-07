نائب عن الحكمة يدعو الحكومة لإعادة النظر بكل ما قدمته ويحذر من

2019/09/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رأى النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، السبت، أن تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن إعلان "نهاية" الحكومة، هي دليل على الوصول إلى مرحلة عدم الانسجام والتأييد للحكومة، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر بكل ما قدمته "والا فإن الأمور ستذهب إلى المجهول".

وقال البخاتي في تصريح صحفي إن "الحكومة سبق لها وأن قدمت برنامجاً حكومياً من عدد كبير من المفردات لكن وبعد مرور عام كامل وجدنا أن نسبة التنفيذ الفعلي لمواد البرنامج لم تكن بمستوى الطموح".

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