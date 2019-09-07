الأعرجي يدعو لتعديل وزاري في حكومة عادل عبدالمهدي او سحب الثقة

2019/09/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب الأسبق لرئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، السبت، إلى إجراء تعديل وزاري ودعم حكومة عبدالمهدي في حال كان هناك رغبة في بناء الدولة بحكومة قوية.

وقال الأعرجي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، "إذا أردنا بناء الدولة بحكومة قوية فليس أمامنا إلا التعديل الوزاري ودعم الكتل والأحزاب للحكومة وضرورة وجود معارضة بناءة".وتابع قائلا "أما إذا اخترنا حالة اللاحكومة والتي تؤدي بالنهاية إلى حالة الفوضى واللادولة فعلينا سحب الثقة من الحكومة في مثل هذه التداعيات الداخلية والإقليمية الخطيرة".

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