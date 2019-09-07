على غرار تركيا.. إيران «تعطش» العراق

2019/09/07 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت مصادر حكومية في #إقليم_كردستان، أن #إيران كعادتها (في بداية كل موسم صيف)، قامت بحجب تدفق مياه #نهر_الزاب الصغير باتجاه الأراضي العراقية، في محافظة #السليمانية، مما تسبب […]

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