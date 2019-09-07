انقطاع الاتصال مع وحدة هبوط هندية في مهمة للقمر

2019/09/07 | 23:16

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بعد ساعات من انتهاء محاولة لإنزال مركبة فضاء بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف بالقمر بالفشل على ما يبدو في وقت مبكر اليوم السبت، حث

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