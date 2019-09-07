القبض على عصابة سرقت محالا للصاغة في العاصمة بغداد

2019/09/07 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت عن القاء القبض على عصابة سرقت محالا لصاغة الذهب جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم ان "مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، القت القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من داخل محل صياغة جنوبي العاصمة بغداد.

واوضح انه بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بحادث السرقة، فضلا عن سرقة محال للمصوغات الذهبية وسرقة عدد من العجلات في جانب الكرخ ،وقد عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ق.ع).

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