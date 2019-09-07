رئاسة أركان الجيش الكويتي تصدر بيانا حول الوضع مع العراق وتطمئن الكويتيين

2019/09/07 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، انه لا صحة لما نسب للنائب الأول ووزير الدفاع ناصر صباح الاحمد عن وجود أزمة بين الكويت والعراق وتؤكد ملاحقتها مثيري تلك الإشاعات قانونياً.

وأكدت رئاسة الاركان الكويتية في بيان، ان الانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصريحات لوزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن وجود أزمة مع العراق لا صحة لها حسب البيان، داعية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الى عدم الالتفات الى تلك الانباء المجهولة المصدر، وتحري الدقة في التعامل معها، فيما اشارت رئاسة الأركان، الى احتفاظها بحقها القانوني، ضد من وصفتهم بمروجي الاخبار والشائعات غير الصحيحة، والذين يهدفون الى زرع بذور الفتنة، والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان: تحتفظ رئاسة الأركان بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأهابت رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار المجهولة المصدر، وتحري الدقة في التعامل معها، وتؤكد على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

وقال ناصر الصباح ان العلاقات ودية ومتجذرة بين البلدين الشقيقين ومستمرون في التعاون بكافة المجالات الشائعات هدفها : زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية

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