سليم زاروبي - كنه النظريات العلمية

2019/09/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليم_زاروبي النظرية العلمية كما نفهمها هي تصور شمولي حول مجال معرفة معين، إذ تعتمد على مفاهيم ومصطلحات محددة تربط بينها علاقات واضحة وعينية، وللنظريات العلمية صفات عديدة، الأساسية منها أنها “تحاول” تفسير الظواهر في مجال معين من المعرفة العلمية بواسطة وصف الواقع العميق الذي يربط كل الظواهر أو التجارب في هذا المجال ويضعها تحت تفسير مترابط coherent و متجانس self consistent، ولكنها في نفس الوقت بسيطة نسبيًا، بمعن......

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