2019/09/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالكي يحذر من مخططات خارجية تستهدف قلب المجتمع (فيديو)

ثلاثية حددها رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، خلال

كلمة جمعته بعدد من وجهاء بغداد ، ركز فيها على اهمية محاربة الفكر

المنحرف الذي يهدد المجتمع فضلا عن معاناة المواطنين وضرورة

الاستجابة الى مطالبهم وتحقيق الاصلاح وفقاً لمعطيات الدستور ..

تقرير جعفر الناصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر من مخططات خارجية تستهدف قلب المجتمع (فيديو)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر من مخططات خارجية تستهدف قلب المجتمع (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).